Хирург поделился списком часто корректируемых операций

О том, какие операции чаще всего переделывают, «Газете.Ru» рассказал Денис Сергеев, пластический хирург, трихотрансплантолог центра инновационной медицины Damas Medical Center.

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Сергеев заявил, что липосакция часто не дает ожидаемых результатов. По словам врача, неровности, неравномерность контуров и оставшиеся жировые «карманы» заставляют пациентов вновь обращаться за помощью. Эксперт отметил, что хирурги в основном предупреждают о возможности коррекции после липосакции, поскольку повторные вмешательства требуются у 20-30% оперированных пациентов.

Увеличение и уменьшение груди также вошли в список часто корректируемых операций.

«В случае установки имплантов я всегда предупреждаю своих пациентов, что у них будет повторная операция – в хорошем случае захочется размер побольше, часто пациентки просят убрать импланты через 10-15 лет из-за нагрузки на спину и других неудобств, а в неприятных случаях это осложнения, такие как разрывы или дислокации (изменения положения) имплантов», — рассказал Сергеев.



Врач также объяснил, что при уменьшении груди могут быть повторные операции по причине асимметрии и наличия беспокоящих рубцов.

В список операций, которые требуют доработок, хирург внес и блефаропластику. Сергеев заявил, что неправильно удаленная кожа или жир могут привести к функциональным проблемам и искажению мимики. Врач отметил, что пациенты могут ощущать постоянную сухость глаз или испытывать трудности с закрыванием век.

Сергеев заявил, что липофилинг, процедура по пересадке собственной жировой ткани для улучшения контуров тела и лица, также имеет свои нюансы.

«Нередко возникают проблемы с приживлением жира, что приводит к необходимости повторных процедур для достижения желаемого результата. Кроме того, может наблюдаться неравномерное распределение жира, что требует корректировки», — сказал хирург.



К основным причинам повторных операций Сергеев отнес: недостаток опыта хирурга, неправильное предоперационное планирование, несоблюдение рекомендаций в период реабилитации. Однако главной проблемой, по его словам, остается несовпадение ожиданий пациента и реальных возможностей пластической хирургии.

Чтобы избежать повторной операции, Сергеев рекомендует обсудить все возможные риски и осложнения и следовать всем рекомендациям врача в послеоперационный период.