Хирург поделился списком часто корректируемых операций

Хирург Сергеев внес липосакцию в список часто корректируемых операций
О том, какие операции чаще всего переделывают, «Газете.Ru» рассказал Денис Сергеев, пластический хирург, трихотрансплантолог центра инновационной медицины Damas Medical Center.
Сергеев заявил, что липосакция часто не дает ожидаемых результатов. По словам врача, неровности, неравномерность контуров и оставшиеся жировые «карманы» заставляют пациентов вновь обращаться за помощью. Эксперт отметил, что хирурги в основном предупреждают о возможности коррекции после липосакции, поскольку повторные вмешательства требуются у 20-30% оперированных пациентов.
Увеличение и уменьшение груди также вошли в список часто корректируемых операций.
«В случае установки имплантов я всегда предупреждаю своих пациентов, что у них будет повторная операция – в хорошем случае захочется размер побольше, часто пациентки просят убрать импланты через 10-15 лет из-за нагрузки на спину и других неудобств, а в неприятных случаях это осложнения, такие как разрывы или дислокации (изменения положения) имплантов», — рассказал Сергеев.
Врач также объяснил, что при уменьшении груди могут быть повторные операции по причине асимметрии и наличия беспокоящих рубцов.
В список операций, которые требуют доработок, хирург внес и блефаропластику. Сергеев заявил, что неправильно удаленная кожа или жир могут привести к функциональным проблемам и искажению мимики. Врач отметил, что пациенты могут ощущать постоянную сухость глаз или испытывать трудности с закрыванием век.
Сергеев заявил, что липофилинг, процедура по пересадке собственной жировой ткани для улучшения контуров тела и лица, также имеет свои нюансы.
«Нередко возникают проблемы с приживлением жира, что приводит к необходимости повторных процедур для достижения желаемого результата. Кроме того, может наблюдаться неравномерное распределение жира, что требует корректировки», — сказал хирург.
К основным причинам повторных операций Сергеев отнес: недостаток опыта хирурга, неправильное предоперационное планирование, несоблюдение рекомендаций в период реабилитации. Однако главной проблемой, по его словам, остается несовпадение ожиданий пациента и реальных возможностей пластической хирургии.
Чтобы избежать повторной операции, Сергеев рекомендует обсудить все возможные риски и осложнения и следовать всем рекомендациям врача в послеоперационный период.