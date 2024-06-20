Канье Уэст и его возлюбленная появились на публике с розовыми волосами и полностью в белом

Рэпер Канье Уэст и его возлюбленная Бьянка Цензори прилетели в Париж, где сейчас проходит Неделя мужской моды. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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19 июня Канье Уэст и Бьянка Цензори посетили показ PROTOTYPES. На светском мероприятии модель появилась с ярко-розовыми кудрявыми волосами. Возлюбленная Канье Уэста также сделала естественный макияж. Бьянка Цензори позировала перед фотографами в бежевом боди с голой спиной и ягодицами. Знаменитость дополнила провокационный образ серебристым кольцом, телесными гольфами и прозрачными босоножками на каблуках.

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Канье Уэст выбрал для выхода в свет белую куртку с капюшоном, широкие брюки и перчатки. Рэпер скрыл лицо за маской.

Недавно Канье Уэст оказался в центре скандала. Мужчина написал заявление на рэпера за то, что тот ударил его по лицу. Музыкант утверждает, что неизвестный приставал к его супруге, модели Бьянке Цензори. Представители артиста заявили, что незнакомец засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи. Однако позже журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что предполагаемый обидчик Бьянки Цензори не домогался модели.

На прошлой неделе Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори обвинили в неуважении к японской культуре. В соцсетях жители Токио раскритиковали образы звезд и призвали не приезжать больше к ним.