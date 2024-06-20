Косметолог раскрыл риски заражения ботулизмом во время процедур

Во время процедур врач использует не более двух флаконов с препаратом, который создан на основе ботулотоксина, заявила в беседе с «Москвой 24» врач-косметолог Надежда Вищипанова. По ее словам, пациент не может столкнуться с заражением или умереть во время лечения повышенного потоотделения или при разглаживании морщин во время операций.

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"В косметологии мы даже физически не можем дать тех доз, которые приведут к летальному исходу. Если мы берем препарат на основе ботулотоксина, то мы не можем использовать больше 400 единиц - это четыре флакона. На практике же мы не используем больше двух флаконов на одного человека", – уточнила Вищипанова.



Она обратила внимание на то, что при регулярных процедурах может появиться некоторый иммунитет к ботулизму. Уже после первых контактов с препаратом в организме начинают вырабатываться антитела, которые циркулируют около четырех месяцев. Кроме того, 5% пациентов могут никак не реагировать на ботулотоксин. Но такие процедуры подходят не всем клиентам.

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи ранее приступили к разработке препарата для экстренной профилактики и терапии ботулизма. По предварительным данным, новое исследование может прийти к финишной отметке к 2025 году.