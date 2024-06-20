Эксперт рассказал о пользе шопинга для здоровья

Прогулки по торговому центру набирают популярность в качестве альтернативы тренировкам. И это не шутка — кроме того, эксперты одобряют этот тренд из TikTok. Что нужно знать об активности в помещениях, в интервью Yahoo Life рассказал кардиолог Мустали Дохадвала. По мнению врача, ходьба приносит множество преимуществ, некоторые из которых, такие как выработка витамина D, характерны для прогулок на свежем воздухе, а не в помещении. При этом ходьба по торговому центру не будет принципиально отличаться от активности на дорожке в тренажерном зале.

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Ходьба, пускай и в помещении, не только полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, но и может стать «более безопасным» видом физической нагрузки, особенно с наступлением лета. То есть если тяжело гулять на жаре, можно гулять и под кондиционерами.

«Необходимо заниматься физической активностью средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, чего будет достаточно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Что касается количества шагов, данные показывают, что достаточно делать от 7000 до 10 000 шагов в день», — объяснил специалист.



Сидячий образ жизни доказано связан с повышенным риском преждевременной смерти, поэтому даже регулярный шопинг может стать инвестицией в здоровье для тех, кто сторонится фитнес-клубов или плохо себя чувствует на улице.