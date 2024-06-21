Стильные незаменимые вещи на лето

Вы замечали, что время течет по-разному и меняет темп в зависимости от сезона? Лето — это наш шанс ненадолго отпустить руль и то счастливый период, когда мы разрешаем себе немного больше, и без опаски открываем себя миру — во всех смыслах. В этом обзоре Antenna Daily собрала своих любимых компаньонов нынешнего лета.

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Radical Chic. По странам и континентам

Каждый сюжет российского бренда платков, аксессуаров и одежды Radical Chic — это путешествие или приглашение к нему. И с каждым таким вояжем мы приближаемся к себе настоящим. Марка любит растительные и природные мотивы, архитектурные и урбанистические сюжеты и славится остроумной и игривой трактовкой вечных тем.

Этим летом мы погружаемся в океанскую пучину, нежимся на солнце, знакомимся с легендами московского Кремля, отправляемся в Амазонию и любуемся розой пустыни. В любимом костюме для чтения книг устраиваемся не на привычном домашнем диване, а в дачном гамаке или ротанговом кресле в парке. А еще ищем собственные ответы на вопрос, заданный рисунком шарфа и платья Parfume: могут ли шелковые цветы благоухать?

Antonelli Firenze. Легкое дыхание солнечной Тосканы

Флорентийский бренд Antonelli Firenze уверенно держат курс на подчеркнутую женственность. Для дизайнеров марки, истинных итальянцев с их чувственным восприятием мира, важна тактильность.

Утренняя дымка над куполом Брунеллески и цветущие тосканские холмы, утопающие в нежно-золотистом мареве заката – флорентийский бренд отдает дань рекомендациям Pantone,одновременно вдохновляясь ландшафтами Тосканы и культурным наследием Флоренции. Хедлайнеры коллекции SS24 – стильные брючные костюмы из льна с переливчатым металлическим блеском, лаконичные льняные костюмы-двойки с пиджаками и жакетами без рукавов, от к​​лассического белоснежного до серого, голубого и лаймового оттенков.

Сезонные мастхэвы марки – романтичные блузы с открытыми плечами, струящиеся шелковые платья с флоральными мотивами, летящие силуэты летних костюмов с растительным принтом, изящные вязаные топы, удобные жакеты-кимоно, лаконичные однотонные платья-рубашки и женственные платья-комбинации.

Rxbshoes. В любимых клогах вокруг земного шара

Сделав себе имя на колоритных домашних тапочках ручной работы, петербургский обувной бренд rxbshoes сделал вполне естественный следующий шаг — на улицу.

Клоги воплощают в себе близкую миллионам сердец идею носить домашнюю обувь как уличную. И теперь у нас есть целый арсенал клог с авторскими принтами Кирилла Овчинникова, Ксении Коссой и Андрея Бартенева, вышивкой в дизайне Екатерины Белявской, мотивами полотен великих художников из коллекции ГМИИ им. Пушкина. Уют, комфорт и мягкость — вы чувствуете себя вполне уверенно дома и на улице, на яхте и в самолете: подошва выполнена из износостойкой и легкой эвы, а мягкая пенка внутри стельки обеспечивает дополнительный комфорт при ходьбе.

RoDaSoleil. Новые краски и смыслы умных купальников

Сочетание ума и красоты — сочетание поистине роскошное, мечтает о нем практически каждая женщина, и именно за это мы любим петербургский бренд умных купальников RoDaSoleil.

Не нужно втягивать живот, ведь ткань имеет компрессионные свойства, а принты визуально корректируют фигуру; можно не прятаться в тени и не брать на пляж солнцезащиту — инновационный материал позволяет загорать, обеспечивая защиту от ультрафиолета. А еще купальники моментально сохнут. Новый сезон бренд отметил тремя коллаборациями. Купальники и пляжную одежду украшают эклектичные веселые рисунки Роберта “Стики Шоу”, жизнерадостные и теплые сюжеты Нисо Атахановой, женственные, нежные и чувственные орнаменты Натальи Пивко.

Еkaterina Tolstaya Jewelry. “Битый” шик

Минималистичные и одновременно экспрессивные украшения Екатерины Толстой, создательницы одноименного ювелирного бренда, можно сравнить с конструктивными театральными декорациями: они звучат по-разному в зависимости от контекста. Обыгрывать их вновь и вновь настоящее удовольствие.

Кольца, серьги и браслеты из серебра с эффектом “битой” поверхности рифмуются с актуальными подиумными трендами на мятые ткани и драпировки, а объемные, но при этом невесомые серьги “Лепестки” — одна из самых изящных и завуалированных вариаций сезона на главную тему Met Gala-2024. Деликатная и утонченная трактовка, признаем, любимого сюжета ювелиров всех времен и народов — цветочного!

Hellcat. Прекрасна и опасна

Devilishly good говорят британцы в случаях, когда внутренний голос подсказывает: сопротивление бесполезно. Природная сексуальность — это ценный самородок, который сияет ярче в искусной огранке. В роли огранщика в этом сезоне взялся выступить новый петербургский бренд женского нижнего белья и одежды Hellcat, украсивший наше лето эффектными полупрозрачными шедеврами из тонких материй.

Полина Лаврюшева и Анна Быкова назвали свою марку в честь породы дьявольски прекрасных женщин, не знающих пощады и устроили на улице чувственных натур настоящий праздник! В эти сети соблазна, сплетенные из кружева и эластичной сетки не угодить невозможно: пояса с корсетными вставками, лифы с декоративными вырезами, ажурные ленты, высокие стринги — арсенал искусительницы и femme fatale во всей красе. Ну, а для моментов расслабления и восстановления сил после романтических подвигов у бренда есть нежные атласные комплекты Good Karma.

Furly. Лето в стиле кимоно

За платьями-кимоно петербургского бренда женской одежды Furly уже не первый сезон идет настоящая охота. Здесь действует безжалостный принцип “кто не успел, тот опоздал”.

Актуальный силуэт, натуральные ткани, идеальная посадка, минималистичный стильный крой и ощущение абсолютного комфорта — все составляющие летнего мастхэва на высоте. Практичная и чуть более скромная альтернатива элегантным платьям-кимоно из итальянского хлопка с узорами — брючный костюм в стиле кимоно в коричневом и пихтовом оттенках из эко-материала на основе крапивы.

Ksenia Knyazeva. Идеальная тельняшка

Тем, кто следит за подиумными трендами, стилисты рекомендуют в этом сезоне присмотреться к “полосатым” сюжетам, ну а любители морской тематики и французского курортного шика без лишних напоминаний начинают подготовку к отпуску с поисков идеальной тельняшки.

У бренда Ksenia Knyazeva есть отличный вариант в голубую или серую полоску, который удачно сочетается с широкими белыми брюками из льна той же марки. Помимо классических тельняшек Ксения выпустила полосатые футболки-поло в стиле ретро — сразу два тренда в одной модели.

Institut Guinot. Лучшие друзья Гелиоса

Лето — самое время устраивать вечеринки в честь Гелиоса, приглашая прихотливого бога солнца задержаться с нами подольше. Но приносить себя в жертву жаркому повелителю светила точно не стоит. Эта миссия выполнима!

Летний рецепт безопасной красоты — солнцезащитная линия французского бренда Institut Guinot. Принцип коллекции Sunlogic с защитой кожи широкого спектра от SPF 30 до SPF 50 — многофункциональность. В коллекции две линии — Hydrazone нацелена на активное увлажнение кожи, а Longue Vie обладает антивозрастным действием.

Thalgo. Морская гвардия на страже красоты

Летний сезон французский косметический бренд Thalgo встретил целым фейерверком новых продуктов. В их числе линия Spiruline Boost, обогащенная целебной спирулиной.

Интенсивная детокс-сыворотка содержит спирулину, магний морского происхождения и гиалуроновую кислоту в высокой концентрации, а также экстракты растительности из морских глубин. Она снимает усталость, заряжает энергией и поддерживает антиоксидантные функции кожи. Быстрого эффекта позволяет добиться маска-кисть с эффектом пилинга для сияния и обновления кожи. В составе средства микронизированные морские водоросли и высококонцентрированный комплекс из молочной и гликолевой кислот. Маска стимулирует обновление клеток и удаляет омертвевшие клетки с поверхности кожи и дарит мгновенный эффект «новой кожи».

Clarins

Ароматы французского косметического бренда Clarins — намного больше, чем парфюмерные композиции, воплотившие в себе мировосприятие марки. Забота о теле в них сочетается с элементами самонастройки, а принципы ароматератии с фитотерапией.

Тонизирующая вода Eau Dynamisante наполняет энергией. Апельсин и померанец, мандарин и петитгрейн с первого вдоха окружают искрометным фейерверком оптимизма, а затем композиция раскрывает свое теплое сердце: лавандин, эвкалипт, эстрагон и мускатный орех. За успешное заземление отвечает шлейф из пачули. Органический экстракт красного женьшеня тонизирует кожу, а органический экстракт лимонного тимьяна укрепляет ее.