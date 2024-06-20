Носогубные складки: самые результативные методы коррекции

Носогубные складки считаются яркой приметой возраста, хотя могут встречаться и у молодых девушек с активной мимикой и определенным строением лица.

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Но если еще в достаточно юном возрасте морщинки никак не портят общую картину, то с возрастом «носогубки» становятся глубже и делают образ более усталым, недовольным и зрелым. Какой метод коррекции считается наиболее эффективным? Рассказывает пластический хирург Александр Катков.

Как правило, носогубные складки начинают волновать женщин в возрасте около 30 лет, когда кожа теряет свой тонус, упругость и эластичность. Но старение не является единственной причиной возникновения характерных складок, идущих от носа к губам.

Причиной их появления является опущение мягких тканей в средней зоне лица, уплощение и дефицит кости в области скул, в результате чего, мягкие ткани, не имея опоры, легко «сползают» вниз. В результате такого опущения возникает скопление мягких тканей над носогубной складкой, что визуально делает их глубокими.

Поэтому попытки косметологов «выровнять» носогубные складки не приводят к должному результату, так как не устраняется причина, а именно птоз мягких тканей лица. И все попытки устранить носогубные складки гелем приводят к деформации и утяжелению лица. Увы, ни одна из косметологических и аппаратных методик не будет приносить пролонгированного результата. Избавиться от носогубных складок, морщин, улучшить и вернуть молодость контурам лица можно лишь при помощи хирургического вмешательства.

Можно ли самостоятельно определить, что мягкие ткани стали стремительно опускаться вниз и лучше подстраховаться профилактическими действиями, чем дожидаться более плачевного состояния? Яркие «звоночки»:

малярные мешки (суфы) в зоне скул. Иногда встречаются у молодых девушек, но чаще появляются после 30 лет из-за ослабления мышц, связок, отечности, гравитационного птоза. Все эти причины ведут к деформации скуловой области и провисанию складок. Лицо визуально становится уставшим, возрастным, кожа теряет тонус и истончается;

характерная деформация под глазами, похожая на букву V. Так как мягкие ткани в области щек начинают провисать, возникает дефицит тканей в зоне под глазами. Это и является причиной деформации средней зоны лица.

Многие женщины, наблюдая неприятные метаморфозы в области скул и глаз, думают, что решить проблему можно при помощи блефаропластики или SMAS-лифтинга. Это не так. Как правило, подобные признаки — прямое показание к эндоскопическому лифтингу средней зоны лица.

Рассматривать методику следует, если:

в зоне скул и щек наблюдается потеря объемов, контуры более размытые;

мягкие ткани сконцентрировались в области щек и носогубные складки стали очень выраженными, глубокими;

наблюдается выраженный птоз средней зоны лица;

уголки рта потянулись вниз;

кроме заломов и морщин в области носа и рта, появились брыли, слезно-малярные борозды.

Почему эндоскопический лифтинг?

По мнению специалистов и пациентов, это менее травматичный и максимально эффективный способ омоложения. Преимуществ много: методика считается безопасной, бескровной, с достаточно легким и быстрым восстановлением и отсутствием любых следов вмешательства. Увеличить точность и безопасность помогает эндоскоп — инновационная оптика позволяет передать на монитор четкое изображение, благодаря чему опытный пластический хирург деликатно и с минимальными рисками контролирует процесс, выполняя все по плану и точно.

Мини-надрез или прокол выполняется в волосистой зоне головы и внутри рта — это обеспечивает прекрасный доступ для хирурга, а пациенту гарантирует отсутствие любых следов после вмешательства. Основная задача лифтинга — перераспределить мягкие ткани в средней зоне лица и зафиксировать ее в характерном для молодого лица более высоком положении. Эти действия позволяют восполнить утраченный объем в зонах скул и под глазами, создают правильные рельефы и контуры, возвращают коже тонус и эластичность. Результата не нужно ждать, он виден сразу после операции. Как правило, в течение двух недель, пациентка быстро и безболезненно восстанавливается и возвращается к привычному ритму жизни.

По рекомендации хирурга, лифтинг средней зоны может быть проведен в комплексе с эндоскопической лобно-височной методикой. Если возраст уже довольно зрелый, может понадобится комплексный подход, когда хирург составляет индивидуальный план лечения и комбинирует различные малоинвазивные методики. Например, спейслифтинг, пластику шеи, липофилинг. Но эндоскопический лифтинг средней зоны лица проводится изолированно и в любом случае гарантирует более свежий вид, коррекцию носогубных складок, области скул и щек.

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