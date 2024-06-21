Какие купальники представляют угрозу здоровью женщин

Эксперт Елена Антипова советует женщинам отказаться от ношения купальников с эффектом пуш-ап. По ее словам, такие купальники слишком долго сохнут.

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В беседе с LIFE Антипова подчеркивает, что это приводит к переохлаждению поясницы, груди и таза. В итоге длительное ношение мокрой одежды может обернуться проблемами с женским здоровьем.

Также купальники пуш-ап являются рассадником грибков, вирусов и бактерий. Причина тому — все то же долгое высыхание. Влага является идеальной средой для размножения вредных микроорганизмов.

Еще одна причина отказаться от таких купальников заключается в том, что они нарушают координацию движений в воде за счет растягивания ткани, пишет Радио «Комсомольская правда».

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