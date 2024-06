Саундтрек от кутюр: как подбирается музыка для модных показов

Недели моды — то, чего так страстно ждут поклонники фэшн-индустрии по всему миру каждый год. Это уже давно не просто демонстрация лучших (или худших) трудов дизайнеров и кутюрье, а масштабные шоу на стыке аудиовизуальных искусств и трендов. В разгар недели моды в Париже рассказываем, как подбирается саундтрек для показов и почему он так важен.

Не просто фон

Впервые музыка на показах мод зазвучала в далеком XIX веке. Тогда в парижских салонах артисты играли вживую, и изначально эти выступления не сильно перекликались с дефиле — скорее просто создавали приятную праздничную атмосферу.

Пожалуй, переломным моментом в отношениях музыки и моды стала середина XX века, а именно появление рок-н-ролла и множества других жанров, артистов с яркой визуальной эстетикой. Определенное звучание стало ассоциироваться с определенной одеждой, макияжем, украшениями и наоборот. Получился своеобразный аудиовизуальный симбиоз: одежда и яркие образы помогали музыкантам самовыражаться, западать в сердца поклонников, а музыка способствовала формированию имиджа и индивидуальности модных домов.

Успех этого союза, крепнущего до сих пор изо дня в день, выражается не только в уникальности и красоте синтеза искусств, но и в денежном эквиваленте: миллионы людей по всему миру хотят выглядеть как их кумиры, а кумиры не скупятся, когда речь идет об их внешнем виде и красоте.

Потому сейчас к выбору саундтрека для фэшн-шоу относятся максимально серьезно. В модных домах появляются должности музыкальных директоров, которые занимаются саунд-оформлением шоу. Либо плейлист могут составить непосредственно дизайнеры, креативные директора, ответственные за создание коллекции. Однако все они при выборе композиций учитывают плюс-минус одни и те же нюансы.

Чек-лист для сборки саундтрека к модному показу

Главная цель шоу

Приступая к созданию плейлиста для будущего показа, дизайнер/креативный директор/музыкальный редактор задает себе несколько крайне важных для успеха мероприятия вопросов. Какая мысль вкладывается в коллекцию? К чему нужно привлечь внимание зрителя или, наоборот, максимально его рассеять? Какие эмоции хотелось бы вызвать у смотрящих? Сформулировав четкие ответы, составитель саундтрека уже может решить, к какому жанру/исполнителю он обратится, чтобы отыскать наиболее подходящее музыкальное сопровождение.

В качестве хорошего примера добавления драмы и размышлений на острую тему к показу можно рассмотреть шоу Maison Margiela «Co-Ed Spring-Summer 2024 Collection» и Artisanal с музыкой Lucky Love. Трек MASCULINITY (2023) в первом случае не только работает на атмосферу, но и открыто указывает на проблему восприятия мужчин в современном обществе, а Now I Don’t Need Your Love (2023) — это буря эмоций и красивый мэтч харизмы артиста с происходящим на подиуме.

Эстетика коллекции

В идеале плейлист должен отражать и подчеркивать тему и эстетику нарядов. Конечно, составитель плейлиста может сыграть и на контрасте, представив футуристичную одежду под классическую музыку или строгие силуэты под гранж — тут уже в зависимости от цели, которую преследует создатель коллекции. В более классическом варианте музыкального оформления подборка все же попадает в ассоциативный ряд, возникающий при взгляде на костюмы, и углубляет его. Как это делает, например, саундтрек от продюсера и диджея SebastiAn, плодотворно сотрудничающего с Энтони Ваккарелло и Saint Laurent с 2017 года.

Место проведения показа

Большое открытое пространство у воды или пещерный грот? Батут или стена небоскреба? Место проведения шоу играет одну из важнейших ролей при выборе музыки, способа ее воспроизведения и, конечно, громкости. Шутки с акустикой могут быть очень плохи, если мероприятие планируется, например, в церкви с высокими сводами. Есть риск в буквальном смысле оглушительного провала. Ну или оглушительного успеха, если вспомнить легендарный показ коллекции Dante Александра Маккуина. Так что при подборке саундтрека к шоу ответственный за него человек просто не может оставить без внимания акустические свойства пространства или помещения, в котором будут ходить модели.

Аудитория

Музыка, безусловно, должна нравиться автору коллекции, однако все же было бы неплохо, если бы она еще понравилась публике. Составитель плейлиста должен понимать, кто будет в зале — молодые инфлюенсеры или акулы, плавающие в этом бизнесе десятки лет. Есть еще самый сложный и при этом самый распространенный вариант с максимально разношерстной аудиторией. В таком случае подборка превращается для ее составителя в своего рода квест, рассчитывать в котором стоит на собственное чувство вкуса, вышеперечисленные нюансы и соответствие ДНК бренда.

Посмотрите шоу Рика Оуэнса 2014 года с выступлением эстонской хардкор-группы Winny Puhh. Вряд ли все из присутствующих были в восторге от столь агрессивного музыкального сопровождения, но уже ставший иконическим абсурд, веселье и даже подвешенные за ногу артисты были более чем органичны в создаваемой модельером эстетике.

Искать те самые треки гораздо проще и приятнее, когда в вашем смартфоне есть многомиллионная музыкальная библиотека. В HiFi-стриминге Звук вы найдете не только огромное количество самых разнообразных композиций на любой вкус, но и подкасты о моде, а также аудиокниги о великих кутюрье и модных домах. Вот, например, о Prada.

Доступ к платформе можно получить благодаря подписке «СберПрайм». Вместе с ней вы также станете обладателем множества приятных бонусов от сервисов-партнеров. Нажимайте на кнопку ниже и...