Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе нижнего белья

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий в нижнем белье.

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Модель позировала в лавандовом комплекте из полупрозрачного лифчика и трусов с отделкой из кружева. Белье было разработано Рози Хантингтон-Уайтли для новой линии бренда Marks & Spencer. Волосы она распустила, сделав легкие локоны, а также легкий нюдовый макияж.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

Недавно модель раскритиковали за лицо с прыщами. Рози Хантингтон-Уайтли показала лицо без макияжа, и была раскритикована в комментариях.