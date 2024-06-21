Сколько стоят украшения Инстасамки с последнего выступления

Как стало известно NEWS.ru, на презентации сериала «Чистые» исполнительница саундтрека к проекту «За деньги да» Инстасамка появилась в украшениях испанского бренда Anton Heunis. Она дополнила розовое платье колье и серьгами, инкрустированными камнями. Цена комплекта Инстасамки составляет примерно 90 тысяч рублей.

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Эту нишевую бижутерию носили и мировые звезды: Ева Лонгория, Пэрис Хилтон, Кейт Мосс и даже королева Испании Летиция. Стоимость одного изделия марки варьируется от 25 до 55 тысяч рублей.

Ранее Инстасамку засняли на видео, когда она садилась в свой автомобиль за 20 миллионов рублей. Певица ездит на Mercedes-Benz V-class, на капоте и дверях которого изображена она сама.

До этого Инстасамка выиграла суд у актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни в шоу «МузLoft» на YouTube. Звезду сериала «Универ» обязали выплатить исполнительнице более 2 млн рублей за неправомерное использование ее трека «За деньги да». Помимо основной суммы, суд также постановил, что Ярушин должен возместить 150 тысяч рублей за услуги юристов Инстасамки и 43,6 тысячи рублей за оформление нотариального протокола.