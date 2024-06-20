В тренде естественность: пять модных окрашиваний волос

Лето — это идеальное время для экспериментов с имиджем. Ну а какая смена имиджа без похода к парикмахеру? В этом сезоне на пике популярности натуральные оттенки, которые выглядят естественно и неприхотливы в уходе. Собрали для вас 5 самых популярных вариантов окрашивания волос на это лето. Среди них вы точно найдёте подходящий оттенок, независимо от вашего естественного цвета волос и тона кожи.

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Темный шоколад

Идеальный выбор для тех, кто хочет освежить образ, но не готов к радикальным изменениям. Оттенок выглядит насыщенно и благородно, к тому же подходит практически всем и предоставляет простор для экспериментов — самый актуальный вариант — добавить небольшие блики с помощью минимального мелирования, чтобы придать волосам яркости и объема.

Карамель

Один из самых универсальных оттенков. Он безопасен для волос и легко смывается, что делает его идеальным выбором для тех, кто частенько любит экспериментировать. Мастер создает «эффект карамели», смешивая тёплый оттенок золотистого блонда и холодный каштановый, благодаря чему цвет получается очень «объемным». Но помните, что для сохранения этого эффекта окрашивание придется регулярно обновлять.

«Сливочный» блонд

Модный оттенок, который сейчас частенько можно встретить на модных показах и в нейл-дизайне. Абсолютно тёплый и лёгкий, как растопленное сливочное масло. Этим летом будут актуальны как очень светлые тона, так и более насыщенные медовые и даже карамельные оттенки. Его плюс в том, что он подходит практически всем и не требует полного осветления волос от корней.

Мягкий медный

Отличный вариант для тех, кто жаждет более смелого перевоплощения, но не хочет рисковать с яркими цветами. Этот оттенок создает эффект натурального рыжего цвета волос без всякого намека на красный или морковный. Кстати, обладательницы светлых волос могут примерить этот оттенок на пару недель с помощью полуперманентной краски.

«Выгоревший» блонд

Пожалуй, самый летний вариант! Для достижения этого эффекта лучше всего обратиться к грамотному колористу, который сможет осветлить пряди «верхней» части волос, которая находится в естественном контакте с солнцем. Не забудьте, что по той же причине кончики волос должны быть на полтона светлее корней, а все переходы — очень естественными.