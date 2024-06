Дженис Дикинсон сделала пластику лица ради романа со Сталлоне

Супермодель Дженис Дикинсон сделала пластику лица ради романа с голливудским актером Сильвестром Сталлоне. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Off the Vine with Kaitlyn Bristowe.

«Я встречалась с Сильвестром Сталлоне, и мне было 32 года. Я заметила, что у меня начали появляться щеки… Я решила сделать подтяжку лица, чтобы устранить появившиеся изменения во внешности», — заявила супермодель.



Она также добавила, что это было первое хирургическое вмешательство в ее жизни. Поклонники отметили красоту модели на протяжении ее карьеры и написали об этом в комментариях.

«Невероятная красотка», «Отлично выглядели», «Вам особенно хорошо было без макияжа и укладки», — написали они.



Дженис Дикинсон называет себя первой в мире супермоделью. Она также работала судьей в шоу «Топ-модель по-американски». В прошлом у модели были серьезные проблемы со здоровьем: анорексия, булимия и алкоголизм. Кроме того, она неоднократно делала пластические операции.