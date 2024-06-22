Актриса Юлия Пересильд снялась в мини-платье на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Юлия Пересильд показала фигуру в облегающем черном мини-платье с глубоким декольте, открытыми плечами и без нижнего белья. Образ дополнили белые боссоножки. Волосы она распустила и предпочла остаться без макияжа. Актриса уже несколько дней отдыхает с семьей в Турции и публикует фото с пляжа и из отеля.

Вчера Юлия Пересильд опубликовала редкое фото с матерью на отдыхе в Турции. В одном из ресторанов в отеле Юлия Пересильд снялась вместе с матерью, сидя за столом. Мать и дочь сильно загорели и показали фигуры в открытых нарядах. Актриса редко публикует фото семьи и старается не рассказывать подробности личной жизни.

В феврале Юлия Пересильд рассказала, что в их семье не принято скрывать негативные эмоции, поэтому она с дочерьми нередко выясняет отношения на кухне.

Ранее дочь Пересильд в платье принцессы пришла на премию со звездой «Слова Пацана».