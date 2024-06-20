Волейболистка поделилась фото в сексуальном образе

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, поделилась откровенном фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Так, спортсменка запечатлела себя, стоя перед зеркалом. Знаменитость позировала в серых облегающих лосинах, задрав белую футболку и продемонстрировав на камеру пышную грудь в бежевом бюстгальтере. Кроме того, на ней была черная бейсболка.

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Ранее сообщалось, что девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант снялась в откровенном виде и также показала фото фанатам. На размещенных снимках секс-символ MMA запечатлена в купальнике ярко-розового цвета, который состоял из обнажающего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.