В Лондоне открылась выставка, посвященная Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл привнесла стильные образы и модельную походку на этой неделе в лондонский Музей Виктории и Альберта.

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Там открылась уникальная выставка, посвящённая почти 40-летней карьере знаменитой манекенщицы.«Naomi: In Fashion» («Наоми: В моде») – это ретроспектива ключевых образов Кэмпбелл, а также рассказ о её влиянии на мировую моду и общественной деятельности.

В экспозиции можно увидеть роскошные кутюрные платья, высокие каблуки, а также фотографии и обложки журналов с изображением Наоми. Курировал работу бывший главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

«Было так много выставок, посвящённых модельерам и фотографам, но модель часто остаётся вне истории», - рассказала старший куратор моды в музее Виктории и Альберта Соннет Стэнфилл. Наоми Кэмпбелл на подиуме. «И впечатляющая 40-летняя карьера Наоми Кэмпбелл, действительно,.. доказывает, что она – уникальный экземпляр в этой сфере, потому что она не только работает с лучшими дизайнерами и фотографами, журналами в индустрии, но и использует свою платформу, помогая привлечь внимание к начинающим художникам».



Манекенщица, получившая на заре карьеры прозвище «чёрная пантера» за грациозность и свободолюбивый нрав, начала себя пробовать на подиуме в подростковом возрасте. Вскоре её начали приглашать для участия в показах такие всемирно известные бренды, как Prada, Versace, Chanel, Dolce & Gabbana и др.

Она также всегда старалась поддерживать африканских дизайнеров. Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью, появившейся на обложках французского Vogue и журнала Time, а кроме того, на обложке престижного сентябрьского номера американского Vogue.

Наряды, вошедшие в экспозицию «Naomi: In Fashion», имеют авторство Джанни Версаче и Аззедина Алайи, а также африканских дизайнеров Кеннета Изе и Тебе Магугу. Из экспонатов особенно привлекает внимание блестящее платье Dolce & Gabbana.

Его Наоми надела в последний день общественных работ, которые проходила в транспортном департаменте Нью-Йорка в 2008-м за то, что нанесла травму своей домработнице. Женщины поспорили из-за пары джинсов, в результате, Кэмпбелл не сдержалась и кинула в оппонентку мобильный телефон.

Кроме того, посетителям выставки будет интересно увидеть и знаменитые голубые туфли на платформе, которые стали причиной падения манекенщицы в 1993-м на показе осенне-зимней коллекции Vivienne Westwood.Выставка продлится до 6-го апреля 2025-го года.