Новая мужская линейка Acne Studios сезона весна-лето 2025

Открытие штаб-квартиры Acne Studios в Париже, которое готовилось несколько лет, явно того стоило. Здание, расположенное в 10-м округе, создает тщательно выверенное сочетание роскоши и небрежности, а его помещения так же хорошо подходят для вечеринки или фотосессии, как и показа новой мужской коллекции.

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Сидя на диване из мятой лакированной кожи фирменного розового оттенка бренда, Джонни Йоханссон объяснил, что в основе линейки этого сезона лежит идея супергероев. Согласитесь, что у большинства из нас есть тот самый элемент одежды, который помогает нам чувствовать себя более крутыми. Для кого-то это может быть длинный разноцветный пушистый шарф от Acne Studios. Но Йоханссон задумывал героя своего времени совсем на другом уровне. В рамках официальной коллаборации с Warner Brothers в Париже было создано множество образов с отсылкой к Чудо-женщине, Женщине-кошке и другим роковым героиням из мира DC. Их дух воплощали узоры в стиле поп-арт и нашивки на сумках, которые вызвали неизбежный гендерный вопрос.

«Женщины — настоящие супергерои, или, по крайней мере, у них больше суперспособностей. Они жестоки, но в другом смысле», — ответил Йоханссон.





Конечно, чувствовался и сексуальный подтекст, особенно в обтягивающем костюме с элементами силикона и хлопковых коротких шортах с дразнящими выемками. Очевидно, что Acne Studios не нужны латексные костюмы, чтобы показать дерзкий настрой. Кроме того, коллекция удвоила гениальные джинсы прошлого сезона с принтом trompe l'oeil (на самом деле это хлопковое полотно), украшенные иллюзорными цепочками и брелоками, не требующие дополнительных аксессуаров. Ну и, конечно же, мы бесповоротно влюбились в жаккардовый деним с тщательно проработанным узором на ткани. Несмотря на две крайности в технике, разница в фотографиях может быть едва заметной.

Было и много других новаторских идей, включая карго из обтягивающей ткани, спортивные штаны с лампасами из эластичной кожи и сумку для фотоаппарата, которая чуть было не получила название «фотошоппер». Сетчатые топы из кожи были украшены логотипом экс-группы Йоханссона 90-х годов. В чём его суперсила? «Гитара. Вы можете слушать музыку, но вы также можете создавать музыку, и вы можете жить музыкой», — рассказал директор. Другими словами, если мы не можем быть сексуальными рок-звездами (или супергероями), то хотя бы примерим на себя их амплуа.

Источник фото: Acne Studios