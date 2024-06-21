Модель появилась на публике в платье с глубоким декольте

Австралийская модель Шанина Шейк появилась на вечеринке V&A Summer Party, организованной брендом BOSS, в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

© Global Look Press

33-летняя знаменитость вышла в свет в Лондоне в платье длины макси с глубоким декольте, которое также украшал демонстрирующий ноги разрез. В руках манекенщица держала клатч в тон образа. Волосы она распустила, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках.

В феврале дочь Кейт Мосс показала грудь в прозрачном боди. Манекенщица в рамках фотосессии примерила прозрачное белое изделие бренда Sportmax. Сквозь ткань просвечивала ее грудь.