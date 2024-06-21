Назван самый стильный город России

Звездный стилист Николай Овечкин в рамках шоу «ОК на связи!» назвал самый стильный город России.

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По мнению модного эксперта, им является Екатеринбург.

«Екатеринбург — стильная столица Российской Федерации. Абсолютно точно в этом уверен, потому что в свое время там выстрелили два больших ретейл-проекта. (...) В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — отметил он и уточнил, что каждый третий житель города является действующим толковым стилистом.



В то же время Овечкин упомянул Санкт-Петербург, описав его как город андеграундной моды.

«"Это бомж или это стиляга?" — это про Петербург абсолютно», — заявил он.



Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала самых стильных российских женщин. Ими, по мнению звезды, являются инфлюэнсерша Оксана Рим и блогерша Виктория Чураева, более известная как Salavat Kypere.