Звезду «Доктора Хауса» засняли во время прогулки в откровенном топе
Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд прошлась по улице в откровенном образе и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.
40-летнюю звезду популярного телесериала «Доктор Хаус» засняли во время прогулки в черных лосинах и укороченном топе без подклада и на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса, держа в руках спортивную сумку и серую кофту.
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Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, надев солнцезащитные очки. В качестве обуви она выбрала серые кроссовки.
В феврале звезда «Доктора Хауса» показала голую грудь на Неделе моды.