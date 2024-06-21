Минеральная косметика: в чем ее преимущества перед обычной

Минеральная косметика менее известна, чем обычные жидкие тональные средства, но она обладает превосходными преимуществами для кожи. Чистый натуральный минеральный макияж ощущается легким и воздухопроницаемым, при этом он обладает потрясающим покрытием.

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Что такое минеральный макияж?

Чтобы изготовить прессованную твердую пудру, понадобятся масло и вода. Поскольку они не могут смешиваться, нужны связующие вещества, чтобы удерживать их вместе. А затем придется еще добавить консерванты, чтобы косметика служила дольше.

Минеральная же косметика не содержит никаких связующих средств. По сути, это пигмент в порошке, который наносится кистью или пуховкой на кожу. Человечество веками использовало натуральные минеральные красители, чтобы красить лицо и тело — и эти средства можно и нужно использовать и современным женщинам.

Формула минеральной косметики

«Неорганические минеральные пигменты (натуральные опаки, диоксид титана и оксид цинка) тщательно измельчаются в течение нескольких часов, чтобы соединиться с микрочастицами слюды. И обеспечить необходимое количество покрытия и цвета в готовом продукте», — объясняет косметолог Арина Дурова.



Эти пигменты ложатся поверх кожи и обеспечивают безупречный финиш с необыкновенным покрытием. Почти невидимый и легкий, как будто вы вообще не носите макияж. Это практически идеальное покрытие для любых несовершенств. Цвета минерального макияжа варьируются от очень светлого до темного типа кожи. Расскажем о преимуществах чистого минерального макияжа.

Улучшает внешний вид кожи

Один из секретов, почему чистый минеральный макияж любят визажисты, — это то, как выглядит кожа после его нанесения. Специалисты по уходу за кожей восторженно отзываются о преимуществах натуральных оксидов и микроминералов для постдермабразионных процедур.

Кроме того, минеральные средства отлично подходят для комбинированной и склонной к жирности кожи. Такая пудра хорошо матирует, успокаивает раздражение, сужает поры и убирает лишний блеск с лица.

Меньше аллергии

«Чистая минеральная косметика безопасна для большинства женщин, благодаря своей натуральности. Тем не менее, если вы сомневаетесь, всегда проводите тест. У вас есть аллергия и вы проходили тест на какой-то ингредиент? Избегайте этого ингредиента. В большинстве косметических средств искусственные красители, отдушки и оксихлорид висмута являются раздражителями для кожи. Ощущения покраснения, жжения и зуда все чаще возникают из-за этих трех ингредиентов. Бренды чистой натуральной минеральной косметики не используют эти три ингредиента в своих пудрах. Вы заметите разницу, как только попробуете чистую натуральную минеральную косметику. Никакого жжения и новые ощущения, кожа чувствует себя спокойно. Минеральная косметика, как правило, является более щадящим вариантом для тех, чья кожа очень чувствительная», — рассказывает Арина.



Подходит для зрелой кожи

Вы никогда не будете выглядеть чересчур накрашенной. Минеральная косметика не забивает зрелую кожу и не утяжеляет ее. Что очень важно, тонкие линии и морщины не подчеркиваются сильнее, как это часто случается с кремовыми тональными средствами.

Легкость использования

Минеральную пудру легко распределить по лицу. Не нужно наносить контур, используя различные стики и кремы перед нанесением тонального средства. Одного нанесения минеральной пудры хватает на весь день, но если очень жарко или вы слишком энергично перемещаетесь по городу, можно обновить слой. Кстати, даже летом вы можете носить минеральный макияж, не опасаясь, что он размажется или «потечет». Он устойчив к поту.