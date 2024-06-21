Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц

Наращивание ресниц стало очень популярной процедурой. Длинные ресницы делают взгляд выразительнее и экономят время на макияже. Однако, предупреждают врачи, наращивание ресниц может быть сопряжено с рядом проблем: к офтальмологам нередко приходят пациентки с жалобами на покраснение, зуд и воспаление глаз.

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Уилл Фланари, офтальмолог из Орегона, сказал, что нарощенные ресницы могут приводить к зуду, покраснению, опуханию и раздражению век из-за грязи и жира, которые под ними скапливаются, становясь идеальной питательной средой для болезнетворных микроорганизмов. Накладные ресницы, особенно при неправильном уходе, могут привести к инфекциям, аллергии и выпадению собственных ресниц.

Кроме микробов и бактерий, проблемы может вызвать клей, который используется для приклеивания ресниц к веку. Часто в нём содержаться раздражающие химические вещества, от которых могут страдать натуральные ресницы. Во многих составах содержится формальдегид – токсичное вещество: эксперты говорят, что до 70% клеев для ресниц содержат формальдегид, даже если на этикетке он не значится.

Нарощенные ресницы могут привести к росту популяции клещей вида Demodex, обитающих на коже. Когда ресницы чистые, их относительно мало. Но они любят питаться бактериями, и, если им дать больше пищи, их число резко возрастает – что создает дополнительную опасность.

Посторонние элементы, попадающие на линию роста ресниц, мешает работе сальных желез, которые смазывают глаза и кожу, в результате чего может появиться сухость и раздражение глаз.

Нарощенные ресницы сложно очищать: под микроскопом легко увидеть, как у основания ресниц скапливается «восковый» нарост с грязью и омертвевшей кожей. В нём размножаются бактерии и, в результате, запускается воспалительный процесс.

Врачи не рекомендуют наращивать ресницы постоянно: возможно делать это эпизодично, отправляясь в отпуск или планируя мероприятия. Очищать их нужно особым образом: сначала используя средства для снятия макияжа, а потом ещё мягкое средство для умывания лица.