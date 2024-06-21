Дизайнеры со всей России привезут свои коллекции на первый Курортный показ в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Около 300 дизайнеров со всей страны привезут свои коллекции на первый Курортный модный показ. Он состоится в Ессентуках 28 июля, сообщил ТАСС министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

"Первый Курортный модный показ состоится в Ессентуках 28 июля. Планируется, что в нем примут участие около 300 дизайнеров и профессионалов моды из разных регионов России.

Они представят свои коллекции, которые отражают все тенденции этого сезона", - сказал Полюбин.

По его словам, уже зарегистрировались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, республик Северного Кавказа, городов Ставропольского край. Местом проведения Курортного показа станет крупнейшая в Европе грязелечебница, построенная в стиле античного неоклассицизма.

"В одном из красивейших мест курортного региона КМВ пройдёт праздник креативной экономики.

Приедет много талантливых творцов из разных регионов страны. Уверен ставропольским дизайнерам есть что показать коллегам и гостям показа.

Производство одежды - одна из самых перспективных отраслей креативной экономики Ставрополья", - добавил министр.

Он отметил, что в этой сфере задействовано более 1600 предпринимателей региона. "У ставропольской легкой промышленности, наших дизайнеров есть потенциал для расширения поставок на российский рынок и успешной презентации себя на международном уровне", - прокомментировал министр.