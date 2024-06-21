Хирург рассказала о негативных последствиях удаления комков Биша

Пластический хирург Марина Четверикова сообщила, что удаление комков Биша может иметь негативные последствия.

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Они представляют собой своеобразные «подушечки», которые помогают сохранить среднюю зону лица в определенном положении под воздействием гравитационного птоза (состояние, при котором кожа провисает из-за силы притяжения).

Врач пояснила, что это скопление жировой ткани, находящееся под жевательной мышцей, немного ниже уровня скул. Они присутствуют у каждого человека и обычно остаются примерно одинакового размера (8-10 миллиметров) на протяжении всей жизни.

— Многие женщины решают удалить комки Биша, чтобы достичь V-образной формы лица. Но несмотря на то, что это может придать лицу более выразительный вид и подчеркнуть скулы, важно понимать, что это может повлиять на лицо в будущем, — отметила хирург.



Четверикова объяснила, что поскольку комки Биша поддерживают среднюю зону лица, их удаление может привести к более быстрому провисанию этой области со временем. Когда у пациентки заканчивается запас подкожной жировой клетчатки, кожа теряет свою упругость и начинает провисать.

— Для достижения эффекта V-образного лица и выразительных скул можно использовать альтернативные методы, такие как эндоскопическая подтяжка средней зоны лица или перераспределение жира. В некоторых случаях, если есть показания, комки Биша можно переместить в другие области лица.

Также в определенных ситуациях пациентам разрешается удаление комков, но только при наличии соответствующих показаний. Все зависит от индивидуальных особенностей и структуры лица пациентки, — подытожила Четверикова в интервью РИАМО.



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