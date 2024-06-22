Агата Муцениеце поделилась снимками в «свадебном» костюме

Поклонники Агаты Муцениеце, как фанаты Селены Гомес, — в каждом ее слове и действии видят послание бывшему. Исключением не стала и последняя фотосессия актрисы в «свадебном» образе. «Хрупкая нежность», — подписала звезда кадры, на которых позирует в кружевном белом костюме. Поклонники оценили снимки по достоинству, а еще порассуждали о том, что Павел Прилучный, увидя преобразившуюся экс-супругу, пожалеет о том, что развелся с ней.

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«Мда, Павел, Павел, кого вы потеряли и с кем сейчас. Всю жизнь жалеть будете», — написала подписчица. «Как же женщины все-таки расцветают после развода», — добавила другая. Нашлись и те, кто не связал свежий внешний вид актрисы с потрясениями в ее личной жизни. Некоторые считают, что ее преображение — результат работы над собой. «Восхищаюсь! Но не только ее настоящей красотой, но и силой духа. Даже больше, потому что Агата не ленится и очень много над собой работает», — поделилась фолловер.



Агата, кстати, действительно упорно тренируется, что бы в ее жизни ни происходило. На фоне судебных разбирательств и бесконечных перепалок с Павлом она каждый день выходит на пробежку. Не останавливают ссоры с бывшим Агату и перед публикацией видео с их общими детьми и ее новым возлюбленным Иваном: недавно актриса дала понять, что наследники души не чают в потенциальном отчиме.

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