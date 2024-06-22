Назван самый модный цвет лета 2024 года

Сливочно-желтый назвали самым модным цветом лета 2024 года. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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Выяснилось, что знаменитости, в том числе фешн-блогеры, принялись массово появляться на публике в предметах гардероба упомянутого цвета. Среди них оказались Хейли Бибер, Эмили Ратаковски, Сабрина Карпентер и другие звезды. Популярный ретейлер Asos также сообщил об увеличении на 98 процентов количества запросов на тему вещей данного оттенка.

Модные редакторы связывают популярность сливочно-желтого с актуальностью модного течения «тихая роскошь», которое предполагает наличие в гардеробе вещей пастельных оттенков. В частности, одежда такого цвета уже представлена в ассортименте таких брендов, как Abercrombie, Reformation, Artizia и Sezane.

В мае сообщалось, что противоречивые брюки стали модными у молодежи.