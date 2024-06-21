Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Блогерша сшила откровенный наряд из простыни и была обругана в сети.

На размещенных кадрах Ванн предстала перед камерой в платье, выполненном из черной простыни и оформленном глубоким декольте и разрезом на талии. Она дополнила свой образ остроносыми массивными туфлями и ожерельями с крестом.

Певица Альбина Джанабаева поделилась кадрами со своей тренировки.

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева поделилась кадрами со своей тренировки на улице. Звезда показала в личном блоге, как качает ягодицы.

Дети Рианны и A$AP Rocky снялись в кампании Bottega Veneta.

Сыновья пары: 2-летний RZA и 10-месячный Риот, вместе со своим отцом стали звёздами последней кампании Bottega Veneta «Лицо отцовства».

Александр Рогов раскрыл трендовые сочетание в одежде.

Эксперт посоветовал носить брюки и юбку одновременно.

«Брюки плюс юбка — интересный прием стилизации будущей осени, который можно попробовать на себе уже сейчас», — заявил он.