В Ессентуках устроят первый Курортный модный показ

В ставропольских Ессентуках в конце июля состоится первый Курортный модный показ. На него привезут свои коллекции около 300 дизайнеров из разных регионов России.

«Первый Курортный модный показ состоится в Ессентуках 28 июля. Планируется, что в нем примут участие около 300 дизайнеров и профессионалов моды из разных регионов России. Они представят свои коллекции, которые отражают все тенденции этого сезона», — сообщил ТАСС министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.



По его словам, на событие уже зарегистрировались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, республик Северного Кавказа, городов Ставропольского края.

Местом проведения Курортного показа станет крупнейшая в Европе грязелечебница, построенная в стиле античного неоклассицизма.

«В одном из красивейших мест курортного региона КМВ пройдет праздник креативной экономики. Приедет много талантливых творцов из разных регионов страны. Уверен, ставропольским дизайнерам есть что показать коллегам и гостям показа. Производство одежды — одна из самых перспективных отраслей креативной экономики Ставрополья», — добавил министр.



По его данным, в этой сфере задействовано более 1600 предпринимателей региона.