Эмма Стоун пришла на премьеру в полупрозрачном платье с разрезами

Голливудская актриса Эмма Стоун пришла на премьеру в «голом» платье с разрезами на талии. Об этом сообщает Vogue.

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В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Йоргоса Лантимоса «Виды доброты». На мероприятии, прошедшем в Музее современного искусства Эмма Стоун позировала в «голом» черном макси-платье с разрезами на талии. Ей также выпрямили волосы и сделали макияж с красной помадой.

В апреле Эмма Стоун попросила называть ее другим именем. По словам 35-летней актрисы, чье настоящее имя Эмили, она взяла творческий псевдоним «Эмма Стоун», потому что в голливудском профсоюзе актеров уже была актриса по имени Эмили Стоун. Она подчеркнула, что близкие и коллеги зовут ее по настоящему имени, однако если поклонник подойдет к ней и назовет Эммой, актриса не будет исправлять его.

Накануне Эмму Стоун назвали самой стильной знаменитостью 2024 года по версии издания New York Post. Среди других отмеченных стилистами в списке значатся актрисы Марго Робби, Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью, Америка Феррера, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер и Грета Ли.

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