Модель Данила Поляков вышел на публику в колготках и перьях

Экс-ведущий «Топ-модель по-русски», модель Данила Поляков стал гостем открытия выставки в галерее RUARTS. Об этом «Газете.Ru» сообщили в их пресс-службе.

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41-летний Поляков позировал в фиолетовых колготках и жакете с перьями. Волосы он распустил и сделал легкие локоны. Образ завершили ботинки на высокой платформе и сумка-шоппер с принтом

Гостями открытия выставки «Нити» в партнерстве с баром «Шаляпин» также стали Эвелина Хромченко, Мария Федорова, Влад Лисовец, Алена Долецкая, Милана Мич и не только.

Недавно стилист Алеко Надирян назвал леопардовые колготки новым трендом. Он также показал, с чем носить акцентный аксессуар: с платьями, юбками, жакетом и туфлями Мэри Джейн. Стилист привел фото с Недель моды.

«Главный аксессуар этого сезона — акцентные колготки. Самые популярные, конечно, в красных оттенках, но нашел и другие интересные варианты: голубые и даже леопардовые. Смотрится круто, образ освежает», — написал эксперт.



Ранее супермодель Ирина Шейк показала фигуру в топе-бандо на отдыхе в Неаполе.