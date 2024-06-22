Назван топ советов по стилю для женщин за 50

Одни женщины после 50 лет решают, что мода теперь не для них, и носят безликие вещи. Другие продолжают одеваться так же, как в 30, считая, что выглядят современнее. Стилисты рассказали Starhit о правилах подбора одежды, которые помогут подчеркнуть достоинства в таком возрасте.

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В первую очередь стоит отказаться о коротких юбок. То же касается и модных кроп-вещей с открытыми частями тела, а также рваных джинсов, платьев с короткими рукавами или без рукавов. Более закрытые платья и юбки-миди чуть ниже колена, наоборот, подчеркнут женственность и подойдут для любого случая.

Отмечается, что некоторые принты могут визуально «старить» или создавать чересчур пестрый образ. Например, это большое количество ярких крупных цветов, вроде роз и пионов. Пестрые принты можно заменить классическими, такими как полоска, горошек или умеренный цветочный узор. Важно обращать внимание на ткани и крой, передает Starhit.

Fashion-эксперт бренда Tamaris Наталия Кузнецова рассказала, что этим летом в тренде будут туфли в стиле Мэри Джейн и балетки с необычными деталями. Они будут отлично дополнять офисный гардероб и подчеркивать уникальный стиль своей обладательницы.