В сети продолжают обсуждать новый образ Вали Карнавал

Когда блог юной звезды интернета только-только взлетел, невозможно было представить, что спустя несколько лет она только и будет что отбиваться от обвинений в пластике. Не в первый раз за последний месяц 22-летняя Валя Карнавал вынуждена объяснять, что изменения в ее внешности никак не связаны с хирургическими вмешательствами. На прошлой неделе, например, знаменитость открещивалась от ринопластики, а накануне — от подтяжки лица.

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На подозрения публику навел недавний выход Вали в свет. «Вот так выглядит не опухшая Валя Карнавал, которая поспала часов семь, наверное, — вышла звезда на связь в своем телеграм-канале. — А в Сети сейчас обсуждают опухшую Валю Карнавал, которая после перелета. Знаете, каждый раз, когда про меня всплывает какая-то такая тема, я читаю эти комментарии и просто не понимаю, откуда у людей столько злости и ненависти. "Она поменяла себе разрез глаз", "Она сделала себе подтяжку лица до задницы". Ребята, успокойтесь. Вы тоже бываете опухшими, отекшими, уставшими, невыспавшимися. Мы неидеальны, и в этом вся наша идеальность». Видео, кстати, Валя удалила.

После подобных ситуаций подозрения в том, что девушка специально не комментирует слухи о липосакции, только разгораются. Проигнорировала она и намеки коллеги по цеху Марьяны Ро в том, что Валя сделала операцию по увеличению ягодиц.

* Запрещен в РФ.