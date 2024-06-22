Влад Лисовец заявил, что оголяться в России больше не модно

Тенденция стала заметна после скандала с «голой вечеринкой».

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Медиаперсоны проявляют осторожность.

Об этом стилист сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Лицо — это лицо, а тело вызывает сексуальные эмоции, не каждый может себе позволить, не у всех стройные ноги или хорошая грудь. К лицу мы уже привыкли, что такое есть, а тело, свобода проявления, просто вызывает раздражение. Теперь, в последнее время, это не особо модно. Сегодня, после этой нашумевшей вечеринки, всё больше и больше мы склоняемся к тому, что люди закрываются. Мировой тренд 2000 года — оголённый живот, очень короткие шорты, юбки. Очень много открытого тела. У нас это кого-то оскорбляет».



Жёстких запретов на откровенные наряды ожидать не стоит, считает Лисовец.

«У нас очень многонациональная страна, люди совсем по-разному одеваются. И пока жёстких запретов, я думаю, рассматривать никто не будет. У нас могут взяться за артистов, блогеров и так далее. За людей [непопулярных — прим. ГМ] точно никто браться не будет, потому что все в общем придерживаются норм. Мы не берём южные города, там всё-таки иногда можно встретить без майки и мужчину, в трусах, но это редкие исключения».



После «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой в конце декабря 2023 года работа клуба «Мутабор» была приостановлена на 90 суток после проверки Роспотребнадзора. Арт-центр «Мутабор» открылся 27 апреля 2019 года.