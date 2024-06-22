Пять сумочек-мастхэв этого лета: обязательны к покупке

Лето в самом разгаре, а той самой модной сумочки у вас все еще нет? Это действительно проблема, ведь в этом сезоне стали трендовыми огромное количество интересных моделей. Мы собрали для вас самый топ.

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Оверсайз сумки

Большие оверсайз сумки смело шагнули с подиумов в народ, ведь в них можно вместить абсолютно все от ноутбука до сменной обуви на тренировку. Да, такую сумку не получится взять на изысканный вечер, однако такой вариант отлично подойдет и для работы, и для пикника с подругами, и для пробежки по магазинам.

Ретро-сумочки

Многие без ума от ретро-стиля, а что, если мы скажем, что и такие сумочки в этом сезоне — тренд? Да, миловидные сумочки в виде ридикюлей и багетов пользуются этим летом особой популярностью. Подобную сумку можно спокойно взять на свидание в ресторан или театральную постановку. Лаконичная форма и каркас изделия подчеркнут ваш образ.

Плетеные сумки-корзины

Такой формат можно встретить как в люксовых брендах, так и в бюджетных магазинах. Эту модель можно взять в макси-формате или же в экстра мини. В любом виде такая сумочка будет выглядеть эстетично и элегантно. Украсить ее можно атласной лентой, это добавит ей изюминки.

Сумка-косметичка

Этот вид сумок пользуется популярностью второй летний сезон подряд. Да, туда не поместиться все необходимое, однако минимализм данной модели завоевал сердца абсолютно всех модниц! Такую сумочку точно стоит иметь в своем арсенале, самое то на прогулку с подругами или молодым человеком.

Поясная сумка

Комфорт и красота в одном — это про сумку на поясе. Советуем выбирать данную модель в кожаном виде в однотонных цветах. Так она органично впишется в гардероб, ее будет легче сочетать с любыми образами. Обратите внимание на качество изделия.

Выбрать идеальную сумку на лето — задача со звездочкой. Однако в этой подборке мы рассказали про самые популярные и трендовые модели этого сезона, уверены, что теперь вы точно выберите универсальную и самую стильную модель!