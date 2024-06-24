В Архангельске открылась выставка о городских модницах рубежа XIX-XX веков

Выставка "Архангельск. Городские модницы", посвященная миру женщины конца XIX - начала XX веков, открылась в Старинном особняке на Набережной в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Выставка приурочена к 440-летию города, который отмечается в 2024 году, и будет работать до 5 ноября.

© Кадр из трейлера репортажа ТАСС

В экспозиции представлено более 200 предметов. Это женский костюм рубежа XIX - начала XX веков: платья на разные случаи жизни, накидки, белье, туфельки, сапожки. Каждая деталь наряда - вышивка, бантики, кружева соответствуют рекомендациям модных журналов тех лет, которые также выставлены в витринах. Архангельск - портовый город, и все модные новинки из Европы попадали сюда очень быстро.

"Чтобы составить представление о модницах Архангельска, достаточно обратиться к записям журналиста, который в 1898 году присутствовал на балу, проходившем в коммерческом собрании по случаю открытия Северной железной дороги. И он оставил такую запись: "Архангельские дамы, чьи туалеты отличались полным изяществом и свежестью, привлекали к себе восторженное внимание гостей". А петербургский писатель Николай Лейкин, посетивший Архангельск в конце XIX века, писал, что на дамах, которые прогуливаются по бульварам, "шляпки по своей новомодности нисколько не отстают от столицы", - рассказала ТАСС заведующая сектором экспозиции "Старинный особняк" Евгения Дубровская.



Особое внимание уделено аксессуарам, без которых невозможно представить женский образ законченным - веера, перчатки, сумочки, боа, театральный бинокль, зонтик и многое другое. Дополняют экспозицию закладки для книг, футляр для ручки из бисера, флакончики для духов, пудреницы, записные книжки, альбомы и прочие мелочи.

"Здесь у нас представлены духи, очень популярные, это уже 1920-е годы, "ТэЖэ" называется. На самом деле звучит таинственно, как будто что-то французское. Но на самом деле это трест "Жиркость", который занимался парфюмерной, косметической промышленностью, расшифровка такая неромантичная. Но люди расшифровывали по-своему: "тайна женщины" или "товары для женщины", - пояснила куратор выставки.



Предметы интерьера

Особенностью экспозиции стали предметы мебели, которые воссоздают домашнюю атмосферу гостиной и будуара. Впервые представлен туалетный стол конца XIX века с зеркалом псише в резной деревянной раме. Псише - это специальное зеркало для гардеробных комнат, оно закрепляется на шарнирах между двумя стойками.

Среди экспонатов есть и предметы быта - подсвечники, настольная лампа, швейная машина, столик для рукоделия, письменные приборы, фарфоровая посуда и многое другое.

"Одно из любимых занятий женщин того времени было рукоделие. Эта витрина посвящена бисеру: закладки для книг, кошелечки разные, вот такие панно. Кстати, изображение собаки - это всегда был подарок другу, дарилось в знак душевной дружбы", - показала Дубровская.



Дополняют экспозицию живописные и графические портреты, а также старинные фотографии.