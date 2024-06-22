В Сети обсуждают свежие фото Дженнифер Лопес в купальнике

Пока инсайдеры вовсю обсуждают грядущий бракоразводный процесс Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, певица, кажется, окончательно отпустила ситуацию. Она больше не пытается спасти отношения с мужем и полностью сконцентрировалась на себе: много занимается спортом и восстанавливается после тяжелых последних месяцев в браке — и в том числе тех самых регулярных поездок с супругом в фастфуд-заведения, которые уже стали мемом.

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«Дженнифер ела с ним нездоровую пищу, просто чтобы показать, что может быть той девушкой, которую он хочет. И хотя она сохранила фигуру, оптимальная форма была утеряна. Но теперь она изо всех сил старается вернуться обратно: каждое утро делает выпады и приседания, потеет в спортзале и планирует поездку в оздоровительный спа-центр», — поделился анонимный источник с изданием Life&Style.



А изменения в лучшую сторону действительно налицо. И лучшее доказательство — свежие фото певицы из отпуска на Амальфитанском побережье Италии. Вместо маленького черного «платья мести» у 54-летней Джей Ло — слитный белоснежный купальник, который сидит на ней просто идеально. Не зря все-таки говорят, что, чем хуже у женщины дела, тем лучше она выглядит. Мы, конечно, всей душой болеем за Беннифер, но невозможно не заметить, как похорошела Джен. Чего стоит одно только ее похудение! К слову, певица ранее признавалась, что никогда не была такой стройной, как сейчас.

И сейчас поп-дива от себя явно без ума. А как еще объяснить забавный снимок папарацци, на котором Джен делает селфи ну в очень интересном ракурсе? Наверное, потом отправила Бену — чтобы понял, что теряет.

Увы, пользователей Сети фотографии из Италии не впечатлили и даже не позабавили — они жестко осуждают певицу за ее отчаянное стремление всегда быть в центре внимания. Мол, и папарацци она вызвала сама, и от себя, любимой не может оторваться ни на секунду.

«Ни один ее брак не сложился, потому что она испытывает чувства только к себе. У Бена и других ее мужчин не было ни единого шанса», — высказался один из читателей Daily Mail.



И многие оказались на его стороне.