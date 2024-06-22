Супермодель 90-х Кейт Мосс вышла на публику в шортах

Супермодель 90-х Кейт Мосс показала ноги в коротких шортах на показе в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.Ru

50-летняя Кейт Мосс предпочла для выхода на публику серый жакет и короткие шорты. Образ дополнил черный топ с глубоким декольте и лодочки на высоких каблуках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали нюдовый макияж.

В январе супермодель 90-х Кейт Мосс отпраздновала свое 50-летие. Сначала она отправилась в ресторан Brasserie Lipp на праздничный бранч с возлюбленным, фотографом Николаем фон Бисмарком и дочерью Лилой. Вечером знаменитость организовала вечеринку в известном ресторане Laurent в Париже, куда пригласила своих друзей.

В конце февраля супермодель 90-х стала лицом выпуска журнала Harper's Bazaar. Перед камерой знаменитость позировала топлес в пестрой шубе в стиле жены мафиози, колготках, стрингах и красных туфлях с шипами. Кейт Мосс лежала на кресле, спустившись на пол ягодицами и ногами.

Ранее Кейт Мосс снялась в парном образе с дочерью.