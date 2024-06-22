Актриса Настасья Самбурская снялась в корсете и облегающей юбке

Звезда «Универа», актриса и певица Настасья Самбурская снялась в корсете и облегающей юбке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Настасья Самбурская показала фигуру в черном корсете с глубоким декольте и полупрозрачными лямками. Образ дополнила облегающая черная юбка, массивные золотые серьги, браслеты и цепочка-ремень на бедрах.

Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Знаменитость также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

В мае Настасья Самбурская повторила культовый образ супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Актриса выложила фото, где была запечатлена в белой майке. Она дополнила ее голубыми джинсами и золотыми серьгами-кольцами. Визажисты сделали знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском. Они также нарисовали актрисе родинку над губой, как у Синди Кроуфорд.