Какой вышла новая мужская коллекция Dior Men весна-лето 2025

Любители пушистых и усатых, вы здесь? Пять гигантских кошек на подиуме Dior, которые сопровождали всех моделей, были созданы по мотивам работ керамиста Хилтона Нела. «Он мой старый друг. Мне нравятся его работы, и я хотел использовать эту идею сотрудничества с художником и работы с архивами Dior», — сказал Ким Джонс.

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Шипованные контуры на ботинках, верхней одежде и костюмах, а также значки, трикотаж и носки были созданы в сотрудничестве с Нелом. Животные, выполненные южноафриканским художником, нашли своё отражение даже на носках ярких цветов. А крупные керамические бусины окаймляли тканые шляпы, созданные южноафриканскими мастерами и дизайнером Стивеном Джонсом.

Эти искусные штрихи были сплетались с коллекцией, безупречный современный пошив которой выразился в тканях: силуэты были просто изумительными и очень скульптурными. Даже рабочая одежда — например куртки с поясом, куртки с карманами на заклёпках и прекрасные модели из льняного хлопка — отличалась блестящей гладкостью, которая удивительным образом скрывала грубость форм. Несколько образов отдавали убедительную дань уважения архивной линейке женской одежды Dior. Особенно царственно выглядели брюки со складками.

«Это деконструкция женской одежды и её сборка в мужскую», — говорит Джонс.



Было даже пальто, созданное по эскизу Ива Сен-Лорана специально для дома. Чистота дизайна в коллекциях Джонса иногда скрывает тот колоссальный объём работ, который нужен для её создания. Например, на цветочный жакет Nel ушло ушло 600 часов ручной вышивки бисером. Дизайнер рассказал, что подобные граали являются предметом острой конкуренции среди самых преданных клиентов дома.

«У нас много тех, кто приходит на индивидуальные встречи, и они покупают огромное количество специальных вещей», — сказал креативный директор. «Dior для моих настоящих друзей», — гласила фраза, написанная Нелом на свитере, в основу которого легла тарелка, когда-то подаренная дизайнером художнику. Эта строчка — отсылка к фильму Love Is The Devil, рассказывающему о бурных отношениях Фрэнсиса Бэкона и Джорджа Дайера. Причина его адаптации в коллекцию была менее бурной, как подчеркивает Джонс. «Мы превратили его в "Dior для моих друзей", потому что все они просят Dior. А кто бы его не купил?», — добавил модельер.



Это был 60-й показ Кима Джонса для дома, но мы восхищены, как в первый.