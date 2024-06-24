Как выбрать солнцезащитный крем: от основ к деталям

Еще несколько лет назад солнцезащитный крем использовали только перед походом на пляж. Сегодня же это мастхэв в списке уходовой косметики для ежедневного использования. Рынок может предложить средство на любой вкус, так что сориентироваться в многообразии предложений может быть сложно. А потому пришло время разобраться, на что же обратить внимание при выборе солнцезащитного крема.

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Выбор солнцезащитного крема: основные критерии

Чтобы решить, какой солнцезащитный крем выбрать, нужно знать, какие различия между кремами существуют в принципе. Далее приведены основные критерии оценки и подбора солнцезащитного средства.

Консистенция

Помимо непосредственно кремов, солнцезащитные средства производятся в форме:

Лосьонов (или молочка) — отличаются легкой нежной текстурой;

Гелей — можно наносить даже на волосы, часто оказывают освежающее действие;

Стиков — удобно наносить на область вокруг глаз и губ;

Спреев — легко и быстро наносятся (поэтому ими обычно опрыскивают детей), но часто ложатся неравномерно.

Консистенция — это вопрос личных предпочтений. Но большинство все же выбирает кремы, так как их проще всего равномерно нанести на кожу, контролируя расход.

Спектр действия

Солнечное излучение делится на два типа:

UVА-лучи — способствуют пигментации и преждевременному старению;

UVB-лучи — вызывают ожоги, новообразования.

Пометка SPF (подробнее о ее значении — чуть позже) означает, что средство защищает только от UVB-лучей. На средствах с широким спектром действия, помимо SPF, часто бывают маркировки:

PPD;

РА;

IPD.

Либо же на упаковке имеются надписи UVA или Broad Spectrum («широкий спектр действия»).

Фильтры

Принцип работы солнцезащитного крема зависит от используемого фильтра. Существует два типа фильтров:

Минеральные (физические);

Химические.

Минеральные фильтры — это Titanium Dioxide и Zinc Oxide. Они создают плотный (часто белесый) барьер на коже, не пропускающий излучение. Эти фильтры отличаются широким спектром действия, а еще гипоаллергенны. Поэтому они входят в топ солнцезащитных кремов для чувствительной или детской кожи.

Химические фильтры не отталкивают, а поглощают излучение. Они легче втираются и не оставляют белых следов. Но зачастую в средствах используются фильтры, которые небезопасны при долгом нахождении на коже. Выбирая крем с химическим фильтром, ИЗБЕГАЙТЕ средств, в составе которых есть:

Oxybenzone;

Octinoxate;

Enzacamene;

Mexoryl SD.

Водостойкость

Какой солнцезащитный крем выбрать на море? Для плавания и занятий спортом приобретите средство с пометкой «водостойкий». Его эффективность сохраняется после 40 минут пребывания в воде. Затем средство нужно нанести повторно. Крем с пометкой «очень водостойкий» держится в два раза дольше — 80 минут.

Какой крем SPF лучше: от 15 до 100

Вопрос, который стоит рассмотреть отдельно, — какой SPF солнцезащитного крема выбрать? SPF, он же СПФ, — это солнцезащитный фактор. Цифры рядом с маркировкой SPF показывают, насколько средство усиливает естественную защиту кожи. Степень защиты рассчитывается в диапазоне от 0 до 100. Косметологи и дерматологи советуют брать SPF не менее 15.

Какой крем SPF лучше? Зависит от вашего образа жизни и планов на день:

SPF 15 — блокирует 93% излучений, подходит для смуглой кожи, а также для тех, кто мало времени проводит на открытом воздухе;

SPF 30–50 — блокирует 97–98% излучений, подходит для повседневного использования: прогулок в городе и отдыха на природе;

SPF 50+ — блокирует 99% излучений, идеален для чувствительной, быстро обгорающей кожи, подходит людям с акне и розацеей, можно наносить перед плаванием или долгими работами на солнце.

Какой солнцезащитный крем для лица выбрать

Итак, защита от солнечного излучения важна для поддержания как красоты, так и здоровья. Закономерный вопрос: какой солнцезащитный крем для лица выбрать? Ориентируйтесь на особенности вашей кожи. Учтите:

Фототип. Как уже было отмечено, для смуглой кожи подойдут кремы SPF 15–30. Бледной и тонкой коже понадобится SPF 30+, в идеале — SPF 50+;

Чувствительность. Людям, склонным к аллергиям, лучше приобрести крем с физическим фильтром;

Тип кожи. Жирной, комбинированной или проблемной коже подойдут крем-гели. Сухую кожу можно увлажнить легким кремом или молочком. Нормальной коже подойдет большинство средств.

На средствах, входящих в топ солнцезащитных кремов для лица, всегда указывается, на какой тип кожи они рассчитаны. На них также перечисляются дополнительные функции крема, например:

Матирование;

Охлаждение;

Основа под макияж;

Предотвращение раннего старения и т. д.

Солнцезащитный крем на каждый день: какой крем выбрать

Резюмируем. Какой солнцезащитный крем выбрать на каждый день? Зависит от:

Фототипа и типа кожи. Стоит иметь в виду индивидуальные особенности, например склонность к закупориванию пор, аллергиям и т. п;

Вида деятельности. Для похода в магазин и выгула собаки не требуется высокий SPF, в отличие от работы в саду или отдыха на пляже;

Персонального комфорта. Средство должно быть удобным в нанесении лично вам. Тем более что обновлять его необходимо каждые два-три часа.

И конечно, учитывайте спектр действия средства. Оно должно защищать и от UVA-, и от UVB-лучей. Так что Broad Spectrum — то, что нужно для повседневного использования.

Теперь вы знаете, как выбрать солнцезащитный крем. Если у вас остались сомнения, проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом. Профессионал поможет подобрать средство, которое идеально подойдет именно вам.