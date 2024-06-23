Назван способ сохранить молодость кожи без инъекций

Кожа выступает защитным барьером для организма и принимает на себя негативные факторы окружающей среды, в результате ее повреждения приводят к преждевременному старению и внешним ухудшениям. Эндокринолог-диетолог, эксперт компании Biogena Мария Скибицкая назвала способ сохранить молодость кожи без инъекций, передает «Газета.Ru».

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Эксперт объяснила, что инвазивные косметологический процедуры для поддержания молодости использовать необязательно. Защитить кожу от воздействия УФ-излучения способен ресвератрол.