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Назван способ сохранить молодость кожи без инъекций

Кожа выступает защитным барьером для организма и принимает на себя негативные факторы окружающей среды, в результате ее повреждения приводят к преждевременному старению и внешним ухудшениям. Эндокринолог-диетолог, эксперт компании Biogena Мария Скибицкая назвала способ сохранить молодость кожи без инъекций, передает «Газета.Ru».

Назван способ сохранить молодость кожи без инъекций
© Lenta.ru

Эксперт объяснила, что инвазивные косметологический процедуры для поддержания молодости использовать необязательно. Защитить кожу от воздействия УФ-излучения способен ресвератрол.

«Соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и добавление в свой рацион определенных компонентов, которые помогут клеткам кожи восстановиться, защитить их изнутри и таким образом сохранить природную красоту — важная составляющая ухода за кожей», — добавила Скибицкая.

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