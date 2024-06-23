Как скрыть недостатки фигуры девушкам плюс-сайз в жару

Стилист Яна Казарян перечислила пять особенностей фигуры и объяснила, как их скорректировать с помощью летних образов, сообщает Леди Mail.ru.

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Большой размер груди

В этом случае необходимо убрать акцент с верхней части тела, а также отказаться от обтягивающих вещей. Специалист порекомендовала вытянуть силуэт с помощью V-образного выреза и использовать длинные украшения на цепочке, например, колье или бусы.

Полные бедра

По словам стилиста, эту особенность можно скорректировать посредством юбок А-силуэта, выбрав миди или макси длину. Эффект «горизонтальной линии» визуально увеличит низ.

Полные ноги

Высокая посадка брюк спасет положение, а монохромные образы визуально сделают ноги длиннее. Этим летом популярны широкие модели брюк из шелка и джинсы палаццо.

Полные руки

Яна Казарян советует избегать облегающих тканей и попробовать носить футболки или лонгсливы оверсайз темных оттенков. Также можно немного закатать рукава, чтобы были видны запястья.

Проблемный живот

Стилист отмечает, что живот можно скрыть платьями и верхом одежды свободных фасонов. Для создания «вертикальной линии» необходимо использовать второй слой одежды, надев жакет поверх топа.

Большой размер ноги

Цветовой лайфхак отвлечет внимания от ног - выбирайте обувь светлых и телесных оттенков, а не контрастных цветов. Вам подойдут модели с закругленным мысом и тонкими ремешками.