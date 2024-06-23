Дерматолог предупредил о возможной опасности средств для удаления огрубевшей кожи ног

Важно изучать состав веществ. Сертифицированные жидкости безвредны.

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Во время педикюра может начаться нежелательная реакция организма. Кератолик или «жидкое лезвие» подходит не всем.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Наталья Яковлева.

«‎Недопустимы фенолы, большое количества лаурилсульфата, если оно в кислотах, это всё зайдет в кожу. Во многих косметических средствах есть вот эти вот сульфаты, лаурилсульфаты. Поверхностно-активные вещества различные могут быть. Если это не сертифицировано, они вам туда могут насыпать что угодно. Какие-нибудь токсичные металлы могут попасть. Консерванты, которые не разрешены в косметической продукции, токсичные консерванты. Чтобы состав был опасным, это нужно постараться‎. Чтобы знать, что может быть токсичным, нужно посмотреть состав. Если это используют, например, подологи с медицинским образованием, с лицензией, они пользуются продукцией, соответствующей стандартам космецевтики, либо какие-то медицинские средства, которые прошли проверку. В таких составах по уходу за подошвой ног должны добавляться кератолитики, отшелушивающие кислоты, смягчающие кожу».



Ранее косметолог Лейла Роз предупредила о вреде массажа со скребком гуаша в домашних условиях. Можно спровоцировать появление синяков, отёков, вызвать покраснения кожи. Процедуру должен проводить только специалист.