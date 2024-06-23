Дерматолог предупредил о возможной опасности средств для удаления огрубевшей кожи ног

Дерматолог предупредила о возможной опасности средств для удаления огрубевшей кожи ног
Важно изучать состав веществ. Сертифицированные жидкости безвредны.
Во время педикюра может начаться нежелательная реакция организма. Кератолик или «жидкое лезвие» подходит не всем.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Наталья Яковлева.
«Недопустимы фенолы, большое количества лаурилсульфата, если оно в кислотах, это всё зайдет в кожу. Во многих косметических средствах есть вот эти вот сульфаты, лаурилсульфаты. Поверхностно-активные вещества различные могут быть. Если это не сертифицировано, они вам туда могут насыпать что угодно. Какие-нибудь токсичные металлы могут попасть. Консерванты, которые не разрешены в косметической продукции, токсичные консерванты. Чтобы состав был опасным, это нужно постараться. Чтобы знать, что может быть токсичным, нужно посмотреть состав. Если это используют, например, подологи с медицинским образованием, с лицензией, они пользуются продукцией, соответствующей стандартам космецевтики, либо какие-то медицинские средства, которые прошли проверку. В таких составах по уходу за подошвой ног должны добавляться кератолитики, отшелушивающие кислоты, смягчающие кожу».
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