Мист для тела: что это такое и как им пользоваться

Теплое время года — повод отложить питательные баттеры и насыщенные парфюмы, заменив их одним средством — ароматическим мистом с функцией ухода за кожей и волосами.

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Парфюмерный мист — это еще и полноценный аромат, но без длинного шлейфа, поэтому придется по душе любителям полупрозрачных запахов.

Само слово mist пришло к нам из английского языка и в переводе означает «легкий туман». То есть мистом называют косметическое средство в формате спрея, которое при распылении ложится на кожу как дымка или прозрачная обволакивающая вуаль. Назначение такого спрея для тела — обеспечивать экспресс-увлажнение и тонизирование кожи в дополнение к основному ритуалу ухода. Он на подхвате: всегда готов прийти на помощь при малейшем сигнале SOS. В те моменты, когда появляется чувство излишней сухости кожи, стянутости, дискомфорта, — мист незаменим. Мелкодисперсное распыление действует на кожу как глоток воды: мгновенно освежает и насыщает влагой.

Вопреки распространенному мнению, мист и термальная вода — разные средства ухода. Первое относят к новому поколению спреев с улучшенным составом: помимо воды из природных источников в нем могут быть антиоксиданты, экстракты растений, эфирные масла, гиалуроновая кислота. То есть мист воздействует на кожу гораздо более активно, нежели термальная вода, насыщая ее витаминами и полезными микро- и макроэлементами.

Но дымка не только ухаживает за кожей, но и сохраняет на ней легкий аромат. Отсутствие спирта в ее формуле говорит о мягком воздействии на любую кожу, в том числе склонную к раздражениям. Варианта использования средства два: либо распылить на расстоянии двадцати сантиментов от кожи, либо прыснуть перед собой, после чего войти в образовавшееся облако.