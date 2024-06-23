Почему чернеет палец от золотого кольца и что делать

Эксперты перечислили лайфхаки, как справиться с проблемой почернения кожи из-за золотых украшений, и объяснили возможные причины, сообщает издание Wday.

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Некачественный материал

Недобросовестные производители перекрашивают другие материалы, чтобы выдать их за золото в целях экономии. Поэтому следует выбирать кольцо в специализированных магазинах, а также тщательно изучить состав изделия.

Использование косметики для рук

При взаимодействии с кремом золото начинает окисляться, вследствие чего на пальце могут появиться черные полоски.

Полировочные средства

Золото обрабатывают специальной полировочной пастой перед продажей. В том случае, если паста смыта плохо, на пальце возникают черные пятна. Эта проблема решится сама по себе: со временем полировка смоется, поэтому кожа перестанет чернеть.

Потливость

Пот содержит в себе массу разных веществ, которые вступают с золотом в реакцию и приводят к потемнению кожи.

Проблемы со здоровьем

Если проблема не решается долгое время, стоит обратиться к врачу. Особенно это важно при беременности.

Эксперты поделились советами, как справиться с почернением кожи от кольца, не меняя украшения.