Семь лаков для ногтей, которые смотрятся дешево

Безвкусный маникюр может испортить образ и показать, что его обладательница совсем не разбирается в трендах. Издание Marieclaire перечислило семь нейл-артов, которые выдают дурной вкус.

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Яркий лак

Такие лаки смотрятся неуместно в повседневной жизни и подойдут только для отпуска. Кислотные и неоновые оттенки выглядят вульгарно и никому не идут на постоянной основе.

Специалисты советуют выбирать небольшие яркие акценты или нанести миниатюрные сердечки на большие пальцы.

Фиолетовый цвет с перламутром

Этот цвет не только выглядит неактуально, но и визуально старит руки, выделяя изъяны. Кроме того, перламутр подчеркивает сухость кожи, даже если вы часто ходите на маникюр.

Лучше присмотритесь к жемчужным оттенкам и покрытиям с мелким блеском.

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Серый лак

Оттенки серого цвета смотрятся скучно и не сочетаются с украшениями. В качестве замены могут подойти лаки любой пастельной палитры, например, кофейные или мятные.

Золотой цвет

Подобный маникюр чрезвычайно вызывающий, исключениями являются небольшие золотые акценты, поталь и французский маникюр.

Прекрасной альтернативой золотому лаку могут стать серебряные оттенки или эффект металлик.

Плотное белое покрытие

Этот тип маникюра тоже подойдет исключительно для отпуска, но никак не на каждый день. Все дело в том, что он невыгодно подчеркивает тон кожи. Помимо этого, на нем сильно заметны царапины.

Попробуйте заменить его на нюдовые оттенки или на бежевую полупрозрачную базу.

Коралловый цвет

Как и фиолетовый с перламутром, коралловый маникюр визуально придает рукам возраст. Присмотритесь к насыщенным красным, вишневым и винным оттенкам.

Оранжевый лак

Эксперты призывают отказаться от оранжевого цвета даже в отпуске: он выглядит неопрятно и дешево, даже если вы ухаживаете за руками.

Если вам по душе этот цвет, попробуйте красный или розовый лак, поскольку они хорошо смотрятся как с короткими, так и с длинными ногтями.