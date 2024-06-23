Звериный принт от Анны Нетребко раскритиковали поклонники

Наряды Анны Нетребко нередко вызывают обсуждение у поклонников, особенно если она надевает мини. Сочетание такой длины и звериного принта вызвало недовольство у ее фанатов.

Оперная певица Анна Нетребко всегда привлекала публику, как своим невероятным талантом, так и необычными нарядами, они не всегда приходятся всем по вкусу. Однако в чем Нетребко точно не откажешь, так это в умении всегда держаться с достоинством и выглядеть эффектно в любой обстановке.

Также звезде никогда не стеснялась демонстрировать идеальную фигуру и стройные ноги, которые с недавних пор стали еще более идеальными — артистка изрядно похудела. На днях она прогулялась по Милану в довольно провокационном наряде — коротком платье с анималистичным принтом. Глубокое декольте привлекло внимание фанатов, как и длина наряда.

Анну обвинили в том, что она забыла о своем возрасте, дескать в 52 года пора бы использовать больше ткани для подола и не так откровенно демонстрировать грудь. Да и принт платья мог быть не такой агрессивный — поклонникам не нравилось буквально все, в том числе и то, что не так нежно Нетребко прижимается к супругу на совместном фото. Подозревают, что в семье неладно.