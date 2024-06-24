37-летняя актриса раскрыла свой вес под фото в купальнике

Американская актриса Кристин Каваллари раскрыла свой вес под фотографиями в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя знаменитость позировала на пляже в Мексике в вязаном купальнике коричневого цвета с повязанным на бедрах парео. При этом волосы телезвезды были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Вдобавок инфлюэнсер надела украшения собственного бренда Uncommon James.

В описании к публикации Каваллари также назвала свой вес — 51,7 килограмма.

Ранее в июне возлюбленная Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, показала фото в прозрачном платье. Наряд без бретелей был декорирован массивными искусственными цветами. Свой образ она дополнила многочисленными золотыми украшениями.