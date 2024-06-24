Как стильно и выгодно отметить свадьбу

В столице стартовал летний свадебный сезон. Молодожены активно готовятся к главному торжеству: 8 июля, в День любви и верности, сразу 450 пар заключат брак в столице. «Вечерняя Москва» узнала у директора агентства по организации мероприятий Евгении Дорониной, как организовать свадьбу с изюминкой в это время года.

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Лето — самое популярное время года у молодоженов. Главная причина — это, конечно же, теплая погода, которая позволяет выбрать открытые площадки для проведения мероприятия. Это могут быть, например, шатры, веранды ресторанов или даже теплоходы. Многие из этих локаций в другие сезоны просто недоступны. Единственная проблема, которая может возникнуть, — дождливая или просто холодная, неприятная погода. И предугадать ее практически невозможно, к сожалению. Поскольку лето — очень популярный период, пары начинают бронировать локации сильно заранее. Чтобы занять лучшие места, следует озадачиться этим вопросом за полгода до даты свадьбы. Понятно, что ни один прогноз погоды, сделанный столь заранее, не будет точным. Из-за этого менее рисковые пары выбирают, например, веранды ресторанов, где можно укрыться от дождя, а не шатры. Кстати, жениться лучше в будний день. Во-первых, так выйдет гарантированно дешевле. А во вторых — будет проще найти свободную площадку.

Среди летних месяцев особенной популярностью пользуется август. Что касается формата проведения свадеб, то, несмотря на огромное разнообразие модных предложений, большинство все равно предпочитает праздновать свадьбу «по старинке» — в ресторане, с гостями, ведущим и конкурсами.

Распишемся на природе

Молодожены часто стремятся выбрать дату свадьбы именно в летний период, чтобы этот важный для них день можно было провести на природе. Многие сначала выезжают в красивые, исторические парки, например Царицыно, где расписываются. А уже потом гости и ресторан. Хороший вариант — провести мероприятие полностью на природе с открытыми шатрами в живописном месте. Рядом может располагаться ресторанный комплекс. Цена: аренда шатра — от 10 тысяч рублей за день.

Шагаем удобно

В 2024 году невесты особенно открыты к новым предложениям и идеям, которые могут сделать их образ не только красивым, но и комфортным. В связи с этим популярность среди обуви набирают балетки (от 1300 рублей), особенно с квадратными носами. Супермодный вариант — босоножки (от 1500 рублей), туфли с прозрачным верхом (от 2500 рублей). Можно присмотреть модель с ремешком из страз.

Принц в белом пиджаке

Модели мужских свадебных костюмов очень консервативны. Но и тут есть свои тренды. В 2024 году стал популярен монохром: когда все элементы костюма, кроме рубашки и туфель, одного цвета. В моде костюмы-тройки и классические смокинги. Для летнего сезона подойдут наряды, сшитые из хлопка, льна и тонких шерстяных тканей. Самый модный цвет — белый. Жених в таком костюме, да с черной бабочкой будет великолепен. Также актуальны натуральные цвета: бежевые, коричневые, песочные и голубые оттенки. В летний период можно выбрать костюм в простом стиле рустик: брюки, рубашка и жилетка. Цена: костюм от 11 000 рублей.

Самые популярные красивые даты

По сообщениям начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, в этом году 650 пар подали заявление на первый день лета — 1 июня. И около 600 пар планируют зарегистрировать свои отношения 24 августа. Третье место в рейтинге красивых летних дат заняло 8 августа. В самую красивую дату 2024 года — 24 апреля — церемонии бракосочетания прошли у почти что 800 пар. В столице свадьбу можно провести на 50 площадках. В их числе не только загсы и рестораны, но и станции метро, музеи и усадьбы.

Следуя традициям

Букет невесты важен не только для праздничного образа невесты, но и для отличного настроения незамужних подруг, которые готовятся его поймать. Цветы в композицию можно подбирать как в тон наряду, так и в яркий контраст. Летом можно использовать акцентные, сезонные варианты: например, гвоздики, герберы, пионы. Растет спрос и на полевые цветы. В букет можно добавить ромашки, клевер, колокольчики, васильки. Цена: от 2000 рублей.

Добавим цветы и диадему

Какие украшения невесты популярны в этом году? На самом деле их много. Однако летом девушки могут остановить свой выбор на крупных серьгах с белыми и полупрозрачными цветами (от 500 рублей) или ободки с тем же декором (от 600 рублей). Они придают образу невесты женственности и нежности. Диадемы хорошо сочетаются с фатой (от 900 рублей). А украшения в виде цветов могут не только дополнить платье с кружевом, но и стать акцентом в более минималистичном и лаконичном наряде.

Бутоньерку не забудьте

При поиске образа для жениха тоже не стоит забывать об аксессуарах. Так, например, ремень (от 800 рублей) и ремешок часов (от 400 рублей) должны быть одного или близких оттенков. А запонки (от 400 рублей) и зажим галстука (от 200 рублей), если они уместны, должны быть выполнены из одинакового металла. Классическим украшением мужского костюма считается бутоньерка на лацкане (от 500 рублей). Присмотритесь к варианту с хвойными веточками. Также акцент стоит сделать на одном цветке и дополнить его веточкой с листьями.

Декор на память

Где бы молодожены не решили провести торжество, скорее всего они захотят украсить это место на свой вкус. Чтобы это сделать, пара может обратиться к декораторам. Стилей, в которых может быть оформлено помещение, очень много: от стильной классики до деревенского шика, ретро и так далее. Оригинальная идея позволяет оставить на память о торжестве красивые видео и фотографии. Цена: декоратор — от 10 тысяч рублей.

Мечта каждой девочки

Свадебные платья сегодня — это огромное поле для фантазии и исполнения ваших задумок. Невероятное разнообразие фасонов, тканей и декора позволяют девушкам найти тот самый вариант. Что касается трендов, то актуальная минималистичность. Акцент на цвете и ткани в приоритете. Прекрасно смотрятся драпировки, нежная плиссировка, непышный фатин. Забудьте про модели а-ля принцесса и платья-торты. Актуальны легкость, нежность и неброские акценты. Цена: от 5000 рублей.

Лучше проще, да вкуснее

Чаще всего молодожены предпочитают белые торты. И это — отличный вариант. Во-первых, модно, во-вторых, экономно. Кондитеры делают как раз надбавку к цене за счет многочисленных украшений, мастики, крема, завитков. Декор может выходить по стоимости как целый торт. Лучше потратьте деньги на вкусную начинку или даже несколько. Еще один вариант — сделать вместо торта пирамиду из кексов-тортов. Цена: от 1000 рублей за килограмм.

Кстати, о фотографиях

Бесспорную популярность в последние годы получила отдельная фотозона (оформление — от 3000 рублей) для гостей на свадьбе. Конечно, ее декор должен сочетаться с остальной стилистикой свадьбы. В 2024 году особенную популярность набирают фотозоны, в которых использованы натуральные материалы: дерево и растения. И не забываем про арку, если мы выбираем вариант регистрации на природе. Ее также надо декорировать (от 3500 рублей) в стилистике свадьбы.