Хирург предупредила об опасности удаления комков Биша

В надежде получить подтянутый, худой овал лица, четко выраженные скулы девушки часто прибегают к операции по удалению комков Биша. Это специальные «мешочки» с подкожным жиром, которые образуются еще во младенчестве под скулами.

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Такие «подушечки» - своего рода опора для средней зоны лица.

Вследствие их удаления опора исчезает и после того, как запасы подкожной клетчатки иссякнут, эффект может оказаться плачевным, рассказала хирург Марина Четверикова.

По словам врача, такая операция носит временный характер. Первое время лицо и правда кажется более худым, овал приобретает V-образную форму. У молодых пациенток с упругой кожей лицо кажется более подтянутым.

С возрастом кожа теряет свою эластичность, подкожную клетчатку, поэтому становится тоньше. Под действием притяжения она опускается вниз, пока окончательно не провиснет. В результате лицо приобретает неестественный уставший, изможденный вид.

Поэтому хирург настаивает на том, чтобы пациентки, собравшиеся удалять комки Биша, хорошенько подумали о последствиях такой процедуры. В качестве альтернативы Четверникова предложила другую операцию, в ходе которой «подушечка» не удаляется, а перемещается в другую зону.

Также пациентке могут предложить операцию по подтяжке средней зоны лица, объяснила хирург в разговоре с РИАМО.

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