Стилист назвала лучший наряд для первого свидания

На первое свидание лучше надеть платье в стиле «доярки» — нежное, с рюшами, воланами, в цветочек, советует NEWS.ru стилист Ольга Ким. Оно может быть разной длины: от мини до миди. Подойдут к нему и кеды, и босоножки, главное — обувь должна быть нежной.

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На самом деле, все зависит от того, хотите вы произвести впечатление на потенциального партнера или нет. Вполне нормально появиться на первом свидании в своей обычной одежде, показать себя сразу настоящую. Я бы не советовала также надевать слишком вульгарные наряды, которые показывают все прелести вашей фигуры, — отметила стилист.



Ранее стилист, имиджмейкер Вероника Лемле рассказала, что вырез в форме треугольника (V-образный) и вертикальные полоски способны скрыть недостатки фигуры и преподнести ее в лучшем свете. По ее словам, вырез подчеркивает грудь, визуально делая шею длиннее и стройнее, а полоски стройнят, вытягивают и делают фигуру более пропорциональной.

Стилист Владислав Лисовец также заявил, что главными модными трендами этого лета станут джинсы и короткие джинсовые шорты, оголенное тело, а также элегантная обувь. Он посоветовал уходить от кроссовок и сделать выбор в пользу туфель и босоножек.